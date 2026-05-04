Básquet Formativo: comenzó la pre selección U13 de ACBOS con sede en María Juana

Este domingo 3 de mayo por la mañana se puso en marcha el proceso de Preselección U13 (categoría Infantiles) de la ACBOS, con el primer entrenamiento realizado en el Club Atlético María Juana. La convocatoria reunió a alrededor de 40 jugadores de distintos clubes del Oeste Santafesino, en el inicio del camino hacia el Torneo Interasociativo que se disputará en Cañada de Gómez los días 12, 13 y 14 de junio.

La jornada de trabajo se desarrolló en dos canchas de manera simultánea y se extendió durante aproximadamente dos horas, bajo la supervisión del entrenador Joaquín Elgotas, acompañado en el cuerpo técnico por Alfredo Benegas, quien no pudo estar presente por motivos justificados. Durante la práctica, los jugadores fueron evaluados con el objetivo de observar su rendimiento y proyección dentro del proceso de selección.

Desde la organización destacaron que la intención es volver a convocar a todos los jugadores para un segundo entrenamiento, brindando una nueva oportunidad de mostrarse antes de avanzar en la conformación definitiva del plantel. El próximo encuentro podría desarrollarse nuevamente en María Juana.

De esta manera, se dio el puntapié inicial a un nuevo proceso formativo que busca consolidar el talento regional y conformar un equipo competitivo que represente de la mejor manera al Oeste Santafesino en el certamen provincial.