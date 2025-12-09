Bochas: se disputó el último torneo del año por convenio en Saguier

El fin de semana se llevó a cabo el último torneo del año por convenio, organizado por la Asociación Santa Clara de Saguier, con una nutrida participación y encuentros muy disputados. La competencia se desarrolló bajo las modalidades 4 puntos parejas e Individual de 3ª categoría, marcando el cierre de la temporada bochófila.
En 4 puntos parejas, la dupla integrada por Hugo Rossi y Miguel Novero tuvo una destacada actuación. En su recorrido, lograron imponerse con autoridad por 12 a 3 frente a Unión Social y luego vencieron 12 a 7 a Porteña B.C.. En el último encuentro, cayeron 12 a 6 ante Ramona, cerrando igualmente un balance positivo en el certamen.
Por su parte, en la modalidad Individual de Tercera Categoría, Rubén Ribotta comenzó de gran manera con un contundente 12 a 0 ante Bochín Susana, seguido de una ajustada victoria por 12 a 11 frente a Zenón Pereyra. En su tercera presentación, fue derrotado en un partido muy parejo por 12 a 11 ante C.A. Sastre.
También tuvo acción Guillermo Neuvinger, quien arrancó con un triunfo por 12 a 9 sobre C.A. Sastre y continuó con una sólida victoria por 12 a 2 frente a Villa Rosa de Rafaela. En su último compromiso, cayó 12 a 5 ante C.A. Esmeralda.
De esta manera, se cerró un intenso y competitivo torneo, que puso punto final a la actividad anual por convenio, dejando muy buenas sensaciones y la expectativa renovada de cara a la próxima temporada.