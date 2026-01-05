Bochazo confirmó a Martín Vegetti como DT de Primera para la temporada 2026

El Club Bochazo anunció oficialmente la llegada de Martín Vegetti como nuevo Director Técnico de la Primera División de cara a la temporada 2026, apostando a un entrenador con experiencia y conocimiento del fútbol regional.

Vegetti cuenta con un recorrido destacado como DT en Juventud de Rafaela, Juventud Humboldt y San Isidro de Egusquiza, donde dirigió la Primera División durante dos temporadas, además de estar al frente de la categoría Senior, sumando un valioso bagaje de trabajo y conducción de planteles.

En su cuerpo técnico lo acompañará Benjamín Castillo, quien se desempeñará como preparador físico. El inicio de la pretemporada está previsto para el lunes 12 de enero, marcando el comienzo de una nueva etapa para Bochazo con la mira puesta en un año competitivo y de crecimiento deportivo.