Bombero de María Juana fue designado Subreferente Provincial en el Área de Comunicaciones

La Asociación Bomberos Voluntarios de María Juana compartió con orgullo la designación del bombero Agustín Zurbriggen como Subreferente Provincial en el Área de Capacitación de Comunicaciones de la Escuela de Capacitación Provincial de Bomberos Voluntarios de Santa Fe.

La elección se realizó el martes 28, durante una reunión virtual de referentes regionales a nivel provincial, donde se definieron las nuevas autoridades que desempeñarán sus funciones durante los próximos cuatro años.

Desde la institución local destacaron este logro y felicitaron a Zurbriggen por este nuevo desafío, resaltando su compromiso, profesionalismo y la importancia de que un integrante del cuerpo activo represente a María Juana en el ámbito provincial.

“Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa, representando con compromiso y profesionalismo a nuestra institución”, expresaron desde Bomberos Voluntarios de María Juana.

Esta designación refleja el crecimiento y la formación constante de los bomberos locales, así como el reconocimiento al trabajo que realizan día a día en capacitación y servicio comunitario.