Bomberos Voluntarios de María Juana celebran 40 años de servicio y compromiso comunitario

En la mañana del programa Comunicándonos dialogamos con Juan Marcelo Brignone, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien compartió detalles y sensaciones en el marco de un nuevo aniversario de la institución.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de María Juana fue fundada el 19 de diciembre de 1984, impulsada por el espíritu solidario de vecinos que buscaron organizarse para brindar un servicio esencial para la seguridad de toda la comunidad. Desde entonces, la institución ha tenido un crecimiento sostenido, consolidándose como un pilar fundamental en situaciones de emergencia, capacitación y prevención.

Brignone destacó el gran trabajo de cada integrante, tanto del cuerpo activo como de la comisión directiva, así como el apoyo permanente de la comunidad, que ha acompañado cada logro y cada desafío a lo largo de estas cuatro décadas. “Llegamos hasta aquí gracias al esfuerzo, la vocación y la unión. Ser bombero es un compromiso de vida con nuestro pueblo”, expresó.

En el año de su 40º aniversario, los Bomberos Voluntarios de María Juana continúan fortaleciendo su infraestructura y formación profesional, renovando equipos y apostando a la capacitación constante para ofrecer un servicio eficiente y moderno.

El aniversario de la institución no solo invita a celebrar, sino también a reflexionar sobre el valor de quienes, con entrega y coraje, responden primero cuando más se los necesita. Una historia de esfuerzo colectivo que sigue creciendo, siempre al servicio de la comunidad.