Bomberos Voluntarios de María Juana: nueva capacitación para la escuela de cadetes “Semillero de Fuego”

Locales

En la noche del jueves 23 de octubre, en las instalaciones del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de María Juana, se llevó a cabo una nueva jornada de capacitación destinada a los integrantes de la escuela de cadetes “Semillero de Fuego”.

En esta oportunidad, y de cara a lo que será el Encuentro Regional de Cadetes, los jóvenes realizaron prácticas de ataque al fuego, avance, retroceso, armado de líneas y toma de tiempo al momento de equiparse con el Equipo de Protección Personal (EPP).

Desde el cuartel destacaron la importancia de continuar apostando a la formación y preparación de las futuras generaciones de bomberos, promoviendo el trabajo en equipo, la disciplina y la vocación de servicio que caracterizan a la institución.

