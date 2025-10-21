Bomberos Voluntarios de María Juana realizaron una nueva jornada de capacitación sobre preservación de la escena

En las instalaciones del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de María Juana, se llevó a cabo una nueva instancia de instrucción en el marco del cronograma anual de capacitaciones que desarrolla la institución para su Cuerpo Activo.

En esta oportunidad, la jornada tuvo como eje la preservación de la escena, un tema clave dentro del accionar bomberil, que busca asegurar una correcta intervención en aquellos incidentes donde puedan verse comprometidas evidencias o elementos de relevancia para posteriores pericias judiciales o investigaciones.

El encuentro permitió a los bomberos profundizar conocimientos y protocolos sobre cómo actuar de manera eficiente y segura en este tipo de situaciones, garantizando el cuidado de cada detalle en el lugar del hecho.

De esta manera, el Cuartel reafirma su compromiso con la capacitación permanente y la mejora continua, fortaleciendo la formación profesional y técnica de sus integrantes para brindar un servicio cada vez más eficaz, responsable y al servicio de toda la comunidad.