Bomberos Voluntarios de María Juana realizaron una capacitación interna en RCP

El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de María Juana llevó adelante en el día de hoy una nueva instancia de formación interna, en esta ocasión centrada en RCP (Reanimación Cardiopulmonar), una técnica vital para actuar de manera inmediata frente a una situación de emergencia.

La capacitación tuvo como objetivo reforzar conocimientos y habilidades fundamentales que permiten brindar asistencia rápida y eficaz ante una víctima que pueda requerir maniobras de reanimación.

Desde la institución remarcaron la importancia de la formación continua, destacando que cada instancia de aprendizaje fortalece la preparación del personal, asegurando así una respuesta cada vez más rápida, segura y eficiente en cada intervención.