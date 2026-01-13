Brown inició la pretemporada del Básquet Superior con nuevo cuerpo técnico

Este lunes 12 de enero comenzó oficialmente la pretemporada del Básquet Superior del Club Atlético Brown, marcando el inicio de un nuevo año de trabajo con un fuerte sello de pertenencia verde y blanco desde la conducción. En la primera práctica estuvieron presentes el presidente Germán Rébola, junto a dirigentes de la Comisión Directiva e integrantes de la subcomisión de básquet, quienes le dieron la bienvenida al plantel y al cuerpo de trabajo.

De cara a la temporada 2026, se destaca una novedad importante en la conducción técnica: tras dejar su rol como jugador, Jonatan Morero asumió como entrenador principal del plantel superior. Lo acompañan Simón Pérez como asistente técnico, Joaquín Schlund a cargo de la preparación física y Marcos Bearzotti en utilería, conformando un cuerpo de trabajo que apunta a cuidar cada detalle del día a día.

Con el desafío de armar un equipo competitivo para la exigente competencia del Oeste Santafesino, Brown mantiene una base importante de la temporada pasada y suma refuerzos que aportarán experiencia y variantes. Se incorporan jugadores provenientes de Rafaela y el marplatense Aucar, además de dos jóvenes internos que reforzarán el juego en la pintura: el colombiano José Barros y el ceresino Bautista Manasero.

El objetivo para este 2026 está claramente definido: ser protagonistas, meterse entre los mejores cuatro equipos del Oeste y, en caso de disputarse el Pre-Federal en la segunda mitad del año, decir presente con identidad y carácter propio.

Otro de los puntos fuertes del proyecto es el trabajo con las divisiones formativas. Con una muy buena base en inferiores, la intención será integrar con mayor frecuencia a juveniles U17 y U21, brindándoles oportunidades y experiencia en Primera, y conformando así un plantel más largo y competitivo.

La pretemporada tendrá una duración aproximada de cuatro semanas, con un fuerte énfasis en lo físico y en el desarrollo técnico-táctico para consolidar una idea de juego. A partir de la tercera semana se comenzarán a disputar partidos amistosos, pensando en el inicio de la competencia de ACBOS, previsto para fines de febrero o principios de marzo.

Con reglas claras, compromiso desde el primer día y una apuesta firme por los pibes del club, La Verde ya se pone a tono para un torneo que crece año tras año y que promete grandes desafíos.