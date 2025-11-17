Brown tuvo una destacada participación en la histórica 50° edición del Seven del CRAR

En Comunicándonos dialogamos con Guillermo Piévaroli, jugador del plantel superior de rugby del Club Atlético Brown de San Vicente, quien compartió sensaciones y detalles de la destacada participación del equipo en la 50° edición del Seven del CRAR, uno de los torneos más emblemáticos del rugby argentino.
El rugby superior de Club Atlético Brown de San Vicente fue protagonista de una jornada deportiva inolvidable este sábado 15 de noviembre, al participar del prestigioso Seven del CRAR, que celebró su edición número 50 y reunió a equipos y selecciones de distintas provincias y uniones de todo el país.
Desde temprano, el predio del club rafaelino se colmó de delegaciones provenientes de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, el Nordeste Argentino y otras regiones, en un marco federal imponente para uno de los torneos de seven más tradicionales y competitivos de la región.
Plantel que representó a La Verde
El equipo superior de Brown estuvo integrado por:
Guillermo Pievaroli, Emiliano Turino, Ezequiel Belo, Emiliano Quintero, Nahuel Magnoli, César Grosso, Uriel Verón, Pablo Schonfeld, Rodrigo Gigena, Santiago Barraza, Thiago Favaro y Valentín Quintero.
DT: Gonzalo Citroni.
Fase Regular
Brown dejó una muy buena imagen en la etapa clasificatoria, mostrando intensidad, solidez y un notable crecimiento en la modalidad seven.
CRAR Lila 19 – Brown 28
- Tries: César Grosso (2), Rodrigo Gigena y Emiliano Quintero
- Conversiones: Nahuel Magnoli (4)
Aranduroga RC (Corrientes) 26 – Brown 14
- Tries: Ezequiel Belo y Nahuel Magnoli
- Conversiones: Nahuel Magnoli (2)
Con estos resultados, La Verde clasificó a la Copa de Oro, ubicándose entre los mejores equipos del certamen.
Cuartos de Final – Copa de Oro
Taraguy RC (Corrientes) 21 – Brown 7
- Try: Ezequiel Belo
- Conversión: Nahuel Magnoli
Pese a la caída, Brown cerró una participación muy positiva, mezclando jugadores de trayectoria con jóvenes que continúan desarrollándose en la disciplina. El equipo exhibió competitividad, entrega y un sólido trabajo colectivo, cualidades que fueron destacadas por el propio cuerpo técnico.
Este rendimiento reafirma el camino elegido por el rugby superior del club y abre la puerta para nuevas participaciones en torneos regionales de seven antes del cierre de la temporada. La experiencia en la 50° edición del Seven del CRAR quedará marcada como otro paso firme en el crecimiento de La Verde a nivel provincial y federal.