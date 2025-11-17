Brown tuvo una destacada participación en la histórica 50° edición del Seven del CRAR

En Comunicándonos dialogamos con Guillermo Piévaroli, jugador del plantel superior de rugby del Club Atlético Brown de San Vicente, quien compartió sensaciones y detalles de la destacada participación del equipo en la 50° edición del Seven del CRAR, uno de los torneos más emblemáticos del rugby argentino.



El rugby superior de Club Atlético Brown de San Vicente fue protagonista de una jornada deportiva inolvidable este sábado 15 de noviembre, al participar del prestigioso Seven del CRAR, que celebró su edición número 50 y reunió a equipos y selecciones de distintas provincias y uniones de todo el país.

Desde temprano, el predio del club rafaelino se colmó de delegaciones provenientes de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, el Nordeste Argentino y otras regiones, en un marco federal imponente para uno de los torneos de seven más tradicionales y competitivos de la región.

Plantel que representó a La Verde

El equipo superior de Brown estuvo integrado por:

Guillermo Pievaroli, Emiliano Turino, Ezequiel Belo, Emiliano Quintero, Nahuel Magnoli, César Grosso, Uriel Verón, Pablo Schonfeld, Rodrigo Gigena, Santiago Barraza, Thiago Favaro y Valentín Quintero.

DT: Gonzalo Citroni.

Fase Regular

Brown dejó una muy buena imagen en la etapa clasificatoria, mostrando intensidad, solidez y un notable crecimiento en la modalidad seven.

CRAR Lila 19 – Brown 28

Tries: César Grosso (2), Rodrigo Gigena y Emiliano Quintero

Conversiones: Nahuel Magnoli (4)

Aranduroga RC (Corrientes) 26 – Brown 14

Tries: Ezequiel Belo y Nahuel Magnoli

Conversiones: Nahuel Magnoli (2)

Con estos resultados, La Verde clasificó a la Copa de Oro, ubicándose entre los mejores equipos del certamen.

Cuartos de Final – Copa de Oro

Taraguy RC (Corrientes) 21 – Brown 7

Try: Ezequiel Belo

Conversión: Nahuel Magnoli

Pese a la caída, Brown cerró una participación muy positiva, mezclando jugadores de trayectoria con jóvenes que continúan desarrollándose en la disciplina. El equipo exhibió competitividad, entrega y un sólido trabajo colectivo, cualidades que fueron destacadas por el propio cuerpo técnico.

Este rendimiento reafirma el camino elegido por el rugby superior del club y abre la puerta para nuevas participaciones en torneos regionales de seven antes del cierre de la temporada. La experiencia en la 50° edición del Seven del CRAR quedará marcada como otro paso firme en el crecimiento de La Verde a nivel provincial y federal.