El Complejo Educativo Santa María de los Ángeles vivió una nueva edición de “El Arte de Soñar”

Con una jornada cargada de emociones, creatividad y participación, el Complejo Educativo Santa María de los Ángeles llevó adelante una nueva edición de “El Arte de Soñar”, una propuesta educativa, artística y cultural que reunió a toda la comunidad.

Desde temprano, el espíritu de la jornada se hizo sentir con el acto de apertura en la capilla a las 9:00 hs, donde alumnos, docentes y familias compartieron un momento de reflexión y fe. Luego, a las 9:30 hs, los estudiantes salieron a las calles de María Juana para plasmar mensajes de esperanza, llenando de color y alegría distintos rincones del pueblo.

Durante la mañana, entre las 10:30 y las 12:00 hs, se realizó la muestra pedagógica en las aulas del nivel primario, donde se presentaron trabajos y proyectos desarrollados por los alumnos. Por la tarde, entre las 17:30 y las 20:30 hs, la muestra reabrió sus puertas para que toda la comunidad pudiera recorrerla y disfrutar del talento de los niños y jóvenes.

Finalmente, el cierre fue una verdadera fiesta: desde las 20:30 hasta las 23:00 hs, alumnos y docentes ofrecieron un cierre juvenil musical, combinando arte, música y expresión en un ambiente de celebración y unión.

Una vez más, “El Arte de Soñar” demostró ser un espacio donde el arte, la fe y los valores se unen para inspirar a los más jóvenes, fortaleciendo la identidad educativa y comunitaria del Complejo Santa María de los Ángeles.