Calvo participó del debate en la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo por la Reforma Constitucional

Regionales

El convencional constituyente Alcides Calvo participó este martes de una nueva reunión de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, en el marco del proceso de reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. En esta instancia, junto a los demás integrantes de la comisión y su equipo técnico conformado por Bárbara Chivallero y Analia Romera, debatieron aspectos clave como la duración de los mandatos, la posibilidad de reelección, las atribuciones del Gobernador y la figura del Jefe de Ministros, entre otros temas vinculados a los artículos 64, 72, 73 y 98 habilitados por la Ley N°14.384.

Durante el encuentro, los distintos espacios políticos expresaron sus posturas respecto a las temáticas mencionadas, destacándose la posición del Frente Más para Santa Fe en contra de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y en favor de establecer la reelección por única vez para todas las categorías. Al finalizar la jornada, se resolvió convocar a una audiencia pública este jueves a las 11 horas, donde se escuchará a 16 actores de la sociedad civil que solicitaron exponer sus propuestas ante la comisión. “Fue una reunión positiva, nos dimos el tiempo necesario para estudiar los artículos y coincidimos en varios puntos que seguiremos trabajando”, expresó Calvo.

Te puede interesar

  • EL PODER DE LA PALABRA

    Este miércoles dialogamos con el Licenciado Juan Manuel Rondón sobre la importancia de que y como uno dice las cosas. La palabra tiene el poder de crear,…

  • AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE MANGORÉ

     El canal Mangoré se viene construyendo desde el conducto principal, Romero Corralito, hacia Estación Mangoré. Los objetivos de la obra son evitar inundaciones en campos…

  • EN LA TELE

    "Chelo" Zanatta es de María Juana y está radicado en Buenos Aires desde hace 4 años, y participó el pasado lunes del programa que conduce…

  • Asumió la nueva comisión comunal en la localidad de María Juana

    El pasado jueves se realizó en la sala de la Casa del Bicentenario el acto de Asunción de Autoridades Comunales de María Juana. Con la…

  • USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA ESCUELA

    Lucas Araya, Nicolás Varayoud e Ignacio Varayoud de 5to. año de la EESOPI 2040 "Santa María de los Ángeles" pasaron por el estudio de la…