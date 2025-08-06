Calvo participó del debate en la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo por la Reforma Constitucional

El convencional constituyente Alcides Calvo participó este martes de una nueva reunión de la Comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, en el marco del proceso de reforma de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. En esta instancia, junto a los demás integrantes de la comisión y su equipo técnico conformado por Bárbara Chivallero y Analia Romera, debatieron aspectos clave como la duración de los mandatos, la posibilidad de reelección, las atribuciones del Gobernador y la figura del Jefe de Ministros, entre otros temas vinculados a los artículos 64, 72, 73 y 98 habilitados por la Ley N°14.384.

Durante el encuentro, los distintos espacios políticos expresaron sus posturas respecto a las temáticas mencionadas, destacándose la posición del Frente Más para Santa Fe en contra de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y en favor de establecer la reelección por única vez para todas las categorías. Al finalizar la jornada, se resolvió convocar a una audiencia pública este jueves a las 11 horas, donde se escuchará a 16 actores de la sociedad civil que solicitaron exponer sus propuestas ante la comisión. “Fue una reunión positiva, nos dimos el tiempo necesario para estudiar los artículos y coincidimos en varios puntos que seguiremos trabajando”, expresó Calvo.