Capacitación que salva vidas: la Comuna de María Juana participó del primer curso de RCP y primeros auxilios

En el Instituto de Formación en Salud de la Asociación Médica del Departamento Castellanos, se llevó a cabo el primer curso de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y Primeros Auxilios, una jornada clave para reforzar los conocimientos preventivos de quienes trabajan día a día por la salud y la seguridad de nuestras comunidades.

El encuentro fue encabezado por el senador provincial Alcides Calvo y el director del Instituto, Dr. Paul Schvarzstein, quienes dieron la bienvenida a presidentes comunales, funcionarios y empleados de distintas localidades del departamento, entre ellos representantes de María Juana, Eustolia, Colonia Aldao, Santa Clara de Saguier, Lehmann, Ramona, Tacural, Villa San José, Colonia Castellanos y Coronel Fraga.

Durante la capacitación, la Dra. María Belén Salvatierra y el técnico superior en enfermería Cristian Matteos brindaron instrucción teórica y práctica sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia: desde un ACV o una afección cardíaca hasta accidentes con heridas hemorrágicas.

En representación de Clínica Comunal Santa Juana, participaron miembros del personal administrativo, de enfermería y de ambulancia, quienes sumaron herramientas esenciales para la atención inmediata de urgencias médicas en la localidad.

El senador Alcides Calvo destacó la importancia de este tipo de instancias:

“Nos moviliza poder trabajar junto al Instituto de Formación en Salud y capacitar en prevención. Estos conocimientos pueden salvar vidas, y por eso seguiremos impulsando nuevas jornadas, incluso en las comunas del departamento. No sabemos cuándo podremos ayudar a alguien que sufra una afección espontánea, y por eso todos debemos estar preparados.”

👉 Esta capacitación forma parte de un trabajo conjunto entre el Senado Provincial y la Asociación Médica del Departamento Castellanos, con el objetivo de fortalecer el sistema de atención y promover comunidades más seguras y preparadas.