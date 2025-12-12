Carlos Pellegrini se prepara para una noche mágica: llega una nueva edición de “Pellegrini Bajo las Estrellas”

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Damián Cerdá, uno de los organizadores de la gran fiesta que tendrá lugar este sábado 13 de diciembre en Carlos Pellegrini. La localidad volverá a vestirse de gala para celebrar una nueva edición de “Pellegrini Bajo las Estrellas”, un evento que ya se ha convertido en uno de los más convocantes de la región.

foto ilustrativa

Desde las 19:00 hs, en la intersección de Roca y Avellaneda, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta artística y recreativa pensada para toda la familia. La noche contará con dos escenarios, shows en vivo y un destacado despliegue cultural con la participación de:

Grupo Ginebra

Lucas González

Rayanos

Campedrinos

Ezequiel Pedraza

Mario Pereyra

Además, más de 200 feriantes serán parte de la jornada, junto a la feria más grande del departamento, “Emprende San Martín”, que ofrecerá artesanías, productos regionales y una amplia variedad de propuestas de emprendedores locales.

Las infancias tendrán su propio espacio, con juegos infantiles, inflables, atriles de pintura, glitter y otras actividades recreativas. También habrá un amplio servicio de buffet para acompañar la noche.

La invitación está hecha: traé tu reposera y vení a disfrutar de un evento único, al aire libre y totalmente gratuito.

Carlos Pellegrini te espera para vivir una noche inolvidable, llena de música, arte y comunidad, bajo un cielo de estrellas.