Centenario se consagró nuevamente campeón de la Copa Federación

Foto: Atlético Tostado – Taticisnerosph

El Club Centenario de San José de la Esquina volvió a hacer historia al consagrarse campeón de la Copa Federación 2026, reafirmando su gran presente futbolístico a nivel regional. El equipo perteneciente a la Liga Interprovincial logró el título tras vencer por penales a Atlético Tostado en una final muy disputada.

De esta manera, Centenario repite el logro conseguido en 2025, consolidándose como uno de los equipos más destacados de la competencia. La consagración no solo marca un nuevo hito para la institución, sino que también refleja la continuidad de un proyecto deportivo sólido y competitivo.

Desde la Liga Rafaelina de Fútbol felicitaron al club campeón por el título obtenido, y también destacaron la labor de la cuaterna arbitral que estuvo a cargo del encuentro decisivo. El equipo arbitral estuvo integrado por Leandro Aragno, Facundo Rodríguez, Axel Perlo y Gastón Morero, quienes representaron a la liga con un desempeño acorde a la importancia del partido.