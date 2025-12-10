Centro Asistencial abre una nueva oficina en la Mutual del Club Atlético María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con Mauro Aimar, quien confirmó que Centro Asistencial abrirá una oficina de atención en la Mutual del Club Atlético María Juana a partir de este próximo viernes, acercando sus servicios de salud a la comunidad local y fortaleciendo su presencia en la región.

Centro Asistencial cuenta con una trayectoria de más de medio siglo cuidando la salud, siendo el primer prepago gremial creado en la provincia de Santa Fe y uno de los pioneros a nivel nacional. Surgido en 1964, casi en simultáneo con la inserción de la seguridad social en la comunidad, el sistema es impulsado por la Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC), ofreciendo desde entonces un modelo solidario de salud que garantiza la atención del paciente ante la enfermedad y promueve activamente la prevención.

Actualmente, Centro Asistencial dispone de más de 20.000 afiliados distribuidos en una amplia región que abarca el noroeste de la provincia de Santa Fe y el este de Córdoba. Entre sus principales fortalezas se destacan la transparencia en la administración y la relación directa entre prestadores de salud y afiliados, lo que permite diseñar planes de cobertura acordes a las distintas necesidades de la población, respaldados por la experiencia y el conocimiento profundo de cada comunidad.

Además de su fuerte presencia regional, Centro Asistencial mantiene una alianza estratégica con Grupo Emerger y Universal Assistance, lo que le permite brindar atención de urgencias y asistencia al viajero en todo el país, accesible con sólo llamar a un 0800. Asimismo, ofrece cobertura en los principales centros de referencia del país, incluyendo Córdoba, Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, a través de una sólida red de atención.

La apertura de esta nueva oficina en María Juana representa un paso importante para continuar acercando servicios de calidad, con atención personalizada y el respaldo de una institución con historia y compromiso con la salud comunitaria.