César Alanda cerró una gran temporada en el AAMET COS con podio en El Trébol

El piloto mariajuanense César Alanda fue protagonista en la última fecha del campeonato AAMET COS, disputada en el Autódromo San Pablo de El Trébol, donde se desarrolló el esperado Gran Premio Coronación que puso punto final a la temporada 2025.

Alanda compitió en dos categorías, demostrando una vez más su versatilidad y compromiso dentro del automovilismo zonal. En una jornada exigente y con alto nivel competitivo, logró un destacado segundo puesto en la final de la 10ª fecha, resultado que le permitió cerrar el año de la mejor manera, subiendo al podio en la última presentación del calendario.

Gracias a la regularidad y los buenos resultados obtenidos a lo largo de la temporada, el piloto de María Juana finalizó tercero en el Campeonato 2025, consolidándose entre los mejores del certamen y coronando un año muy positivo desde lo deportivo.

La participación en el Gran Premio Coronación no solo significó el cierre del campeonato, sino también una nueva muestra del crecimiento de Alanda dentro de la categoría, representando de gran forma a María Juana en cada competencia y dejando expectativas altas de cara a la próxima temporada.