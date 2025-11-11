Charla educativa sobre Educación Sexual Integral con la doctora Sandra Gaido

Los alumnos de 7° grado recibieron la visita de la doctora Sandra Gaido, médica y presidente comunal de María Juana, quien brindó una charla educativa sobre los órganos reproductores masculinos y femeninos, en el marco de las actividades de Educación Sexual Integral (ESI).

Durante el encuentro, los estudiantes aprendieron sobre los cambios propios de la adolescencia, la importancia de la higiene, el respeto por el propio cuerpo y la confianza para dialogar con adultos responsables.

La jornada se desarrolló en un clima de respeto, participación y apertura, permitiendo a los alumnos reflexionar sobre su crecimiento desde una mirada científica, integral y de cuidado.

Desde la institución educativa agradecieron especialmente a la doctora Sandra Gaido por su tiempo, compromiso y acompañamiento en la formación de los jóvenes, destacando el valor de este tipo de espacios para promover el conocimiento, la salud y el bienestar.