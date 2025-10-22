Sandra Gaido: “Seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida de los mariajuanenses”

En la mañana de Comunicándonos recibimos en el estudio a Sandra Gaido, doctora y presidenta comunal de María Juana, quien compartió un repaso de las obras y gestiones que se vienen realizando en la localidad, así como los nuevos proyectos en marcha.

Gaido destacó con entusiasmo la llegada de la renovada barredora, una herramienta muy esperada por la comunidad que permitirá mantener las calles limpias y en óptimas condiciones, mejorando la higiene urbana y la calidad de vida de los vecinos.

Además, la presidenta comunal se refirió a una importante acción de apoyo institucional: la ejecución de la obra de cordón cuneta con estabilizado granular en el Club Atlético Talleres. En su reciente visita a las instalaciones, donde fue recibida por el presidente de la entidad, Federico Colombo, anunció que la Comuna de María Juana absorberá la totalidad de los costos de la obra, que abarca 139 metros y representa una inversión de $3.475.000.

Gaido subrayó que esta decisión responde a la función social, educativa, deportiva y de contención que cumple el club dentro de la comunidad, destacando el rol de las instituciones en la promoción de valores y el desarrollo integral de los jóvenes.

Asimismo, anunció una gran noticia para el Club Atlético María Juana: la institución recibirá un aporte de 20 millones de pesos destinados a la construcción de nuevos vestuarios en el SUM cubierto. Este logro se concretó gracias a una gestión conjunta de la presidenta comunal junto al senador Alcides Calvo, a través del Programa de Apoyo a la Infraestructura de Clubes Santafesinos, creado por la Ley N° 14.334, que busca fortalecer las instalaciones deportivas en toda la provincia.

En su paso por la radio, Sandra Gaido también realizó un balance de gestión, repasando las obras realizadas y reafirmando su compromiso de continuar gestionando recursos para seguir impulsando el crecimiento de María Juana.