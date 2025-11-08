Charlamos con Juan Mangiantini sobre el estreno de “Karma Negro” en San Jorge

En la mañana de la radio dialogamos con Juan Mangiantini, director de la película “Karma Negro”, quien compartió su emoción por el gran estreno del film realizado en la ciudad de San Jorge, donde la producción fue filmada con elenco y equipo técnico local.

El estreno se llevó a cabo este jueves en la Sala Olga Zubarry del Complejo Cultural Municipal, con una sala colmada de público que disfrutó de una noche inolvidable para el cine regional. Tras la proyección, Mangiantini y su equipo mantuvieron un enriquecedor intercambio con los presentes, contando detalles sobre la filmación, las locaciones elegidas y el proceso creativo detrás de la historia.

Durante la jornada, el intendente Juan Pablo Pellegrino entregó una copia del Decreto N° 5119, que declara a Karma Negro de Interés Cultural Municipal, en reconocimiento a su aporte al desarrollo artístico y cultural de la comunidad.

📅 Karma Negro volverá a proyectarse el jueves 20 de noviembre, con funciones a las 19:30 y 21:30 horas. Las entradas estarán disponibles en la boletería de Las Tipas Cines los días 17, 18 y 19, de 18 a 20 horas.

Una producción que confirma el talento local y posiciona a San Jorge como un punto de referencia para el cine independiente santafesino.