“CHUPA” NO PUDO ANTE “EL LEÓN”

Club Atlético María Juana no pudo ante 9 de Julio de Rafaela y perdió 2 a 0 por la 3ra. Fase de la Copa Santa Fe.

El “chupa” había realizado un gran primer tiempo manteniendo el marcador en 0 y con jugadas de gol, pero sobre el final, a los 45 minutos Gastón Monserrat abrió el marcador para “el león de Rafaela”.

En el segundo tiempo el cansancio físico se hizo sentir en el equipo dirigido por Cernotti (vienen de jugar dos partidos por semana) y no pudieron revertir el marcador. A los 39 Marcos Valsagna definió el encuentro con el 2 a 0 definitivo.



A pesar de la derrota el equipo de Club Atlético María Juana quedará para siempre marcado en la historia de la institución y de la Liga por su gran participación en el torneo de la provincia.



De esta manera el Club 9 de Julio de Rafaela se enfrentará a Ben Hur de Rafaela (viene de ganarle a C. C. y D. Huracán de La Criolla) a un solo partido para continuar en el Torneo.



Estuvo Oscar Rosetto en el relato y Salvador Contarino en comentarios.





MIRÁ EL PARTIDO COMPLETO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBE