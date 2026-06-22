Cine Club Sociedad Italiana invita a reflexionar sobre el futuro con la proyección de “2073”

El Cine Club de Sociedad Italiana presentará este miércoles 24 de junio, desde las 20:30 horas, la película documental-ficción 2073, una impactante obra del reconocido director británico Asif Kapadia que propone una profunda reflexión sobre los desafíos que enfrenta la humanidad en la actualidad.

La producción, protagonizada por Samantha Morton, transcurre en un futuro distópico donde el cambio climático, el avance de los sistemas de vigilancia tecnológica, el debilitamiento de las democracias y el crecimiento de movimientos autoritarios han transformado radicalmente la sociedad. A través del personaje de Ghost, una sobreviviente que habita un devastado San Francisco, la película invita a pensar cómo las decisiones políticas, económicas y sociales del presente pueden influir en el mundo que heredarán las próximas generaciones.

Con una duración de 83 minutos, 2073 combina elementos de ficción con material documental real, generando una experiencia cinematográfica inquietante y provocadora. La crítica especializada ha destacado su capacidad para alertar sobre los riesgos que representan la concentración del poder tecnológico, la erosión de las instituciones democráticas y la crisis ambiental global.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca generar debate y reflexión sobre temas de enorme actualidad, en una época marcada por el crecimiento de las grandes corporaciones tecnológicas y los desafíos que estas plantean para la privacidad, la libertad y la participación ciudadana.

La función se realizará en la sala calefaccionada de Sociedad Italiana y contará con modalidad de entrada “a la gorra”, permitiendo que todos los interesados puedan acercarse a disfrutar de esta singular propuesta cinematográfica que, más que mostrar un futuro lejano, invita a pensar el presente.