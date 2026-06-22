Desde Perú, Franco Rosetto contó cómo viven los argentinos el Mundial 2026 y el gran presente de la Scaloneta

En una comunicación especial desde Perú, Franco Rosetto compartió sus sensaciones sobre cómo se vive el Mundial 2026 entre los argentinos que residen en el país andino y destacó el entusiasmo que genera el gran presente de la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni.

Durante la charla, Rosetto explicó que, a pesar de la distancia, la pasión por la camiseta albiceleste se mantiene intacta. En distintas ciudades peruanas, los argentinos se reúnen para seguir los partidos, compartir encuentros entre compatriotas y alentar a una selección que llega a la Copa del Mundo como defensora del título obtenido en Qatar 2022. Argentina afronta el Mundial con una base consolidada, liderada por Lionel Messi y respaldada por un proceso exitoso que la tuvo como campeona mundial y bicampeona de América.

Rosetto remarcó que existe una gran admiración por el equipo argentino, no sólo entre los compatriotas sino también entre muchos peruanos que siguen de cerca las actuaciones de la Scaloneta. El buen juego, la identidad del equipo y la figura de Messi generan una expectativa especial en cada presentación mundialista. Además, destacó que los argentinos residentes en Perú viven cada partido como si estuvieran en casa, organizando reuniones y encuentros para acompañar a la Selección en su búsqueda de una nueva consagración.

En medio del clima mundialista que se respira en distintos puntos del continente, la ilusión vuelve a estar presente. Y para los argentinos que viven lejos del país, cada partido representa una oportunidad para reencontrarse con sus raíces, compartir la pasión por el fútbol y sentirse un poco más cerca de casa mientras la Selección continúa escribiendo nuevas páginas de su historia.