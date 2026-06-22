Talleres celebró sus 68 años con una multitudinaria cena aniversario y sorteó los premios del Bono 2026

Luego de la gran cena aniversario realizada el pasado sábado, en Radio María Juana dialogamos con Clarisa Brignone, integrante de la comisión directiva del Club Atlético Talleres, quien realizó un balance muy positivo de la celebración por los 68 años de la institución.

Brignone destacó la importante convocatoria que tuvo el evento y agradeció el acompañamiento de socios, deportistas, familias, colaboradores y simpatizantes que se acercaron al SUM del club para compartir una noche cargada de emociones, reencuentros y festejos. Además, remarcó el trabajo realizado por dirigentes y colaboradores para que la velada se desarrollara de manera exitosa.

Uno de los momentos más esperados de la noche fue el sorteo correspondiente al pago contado del Bono Contribución 2026. El primer premio de $1.000.000 fue para Michael Rey, mientras que el segundo premio de $500.000 favoreció a Amambay Sanabria. Desde la institución agradecieron a todos quienes adquirieron el bono y colaboran permanentemente con el crecimiento del club.

La celebración incluyó una cena especial, la tradicional torta aniversario, brindis y el espectáculo musical de Gustavo “Tuly” Gallardo, que aportó música y diversión hasta altas horas de la madrugada. Además, se recordó que el resto de los premios del Bono Contribución 2026 serán sorteados a fin de año durante el cierre de actividades de la institución.

Con una gran respuesta de la comunidad y un ambiente de verdadera familia, Talleres celebró un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con el deporte, la formación de los jóvenes y el crecimiento institucional, pilares que lo han acompañado durante sus 68 años de historia en María Juana.