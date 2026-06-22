La Escuela Santa María de los Ángeles fue sede de Formando Emprendedores y proyecta nuevos desafíos para 2026

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con César Maldonado, director de la EESOPI N° 2040 “Santa María de los Ángeles”, quien realizó un balance de lo que fue la realización del certamen Formando Emprendedores y adelantó algunos de los proyectos que la institución tiene previstos para el ciclo lectivo 2026.

La escuela fue sede de una nueva edición de esta propuesta educativa que reúne a estudiantes de distintas instituciones para poner en práctica conocimientos vinculados a la economía, la administración y la toma de decisiones empresariales. La jornada contó con la participación de alumnos de diferentes establecimientos educativos de la región, quienes vivieron una experiencia de aprendizaje dinámica y enriquecedora, combinando teoría y práctica en un entorno de simulación empresarial.

Maldonado destacó el compromiso de docentes, alumnos y familias para llevar adelante el encuentro, resaltando la importancia de generar espacios que promuevan el trabajo en equipo, el pensamiento estratégico y el espíritu emprendedor entre los jóvenes. Además, valoró la posibilidad de que la escuela haya sido elegida como sede de una actividad que fomenta la formación integral de los estudiantes.

Durante la entrevista también se refirió a los desafíos y objetivos que la institución proyecta para 2026. Entre ellos, mencionó la continuidad de propuestas educativas innovadoras, el fortalecimiento de proyectos pedagógicos vinculados a las nuevas tecnologías y la generación de nuevas oportunidades de aprendizaje que permitan seguir mejorando la calidad educativa.

De esta manera, la Escuela Santa María de los Ángeles continúa apostando a una educación que combine formación académica, valores y experiencias prácticas, consolidándose como una institución comprometida con el desarrollo de sus estudiantes y con la comunidad educativa de María Juana.