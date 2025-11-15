Clarisa Brignone adelantó detalles de la Cena Aniversario y el cierre de actividades del Club Atlético Talleres

En la mañana de nuestra radio dialogamos con Clarisa Brignone, quien compartió todas las novedades sobre el cierre de actividades del Club Atlético Talleres y la tan esperada Cena Aniversario por los 15 años del Ascenso 2010, un acontecimiento que marcó para siempre la historia rojiblanca.

El evento se realizará el viernes 21 de noviembre a las 21:30 h y promete ser una noche llena de emoción y reencuentros. Ex jugadores y miembros del cuerpo técnico del recordado ascenso estarán presentes para revivir, entre fotos, videos y anécdotas, uno de los momentos más importantes del club.

La celebración incluirá un menú especial con empanadas, costillar, ensaladas y postre helado. El valor de las tarjetas es de $22.000 para mayores y $12.000 para menores de hasta 12 años. Se solicita a los asistentes traer vajilla y recordar que la bebida no está incluida.

Las reservas pueden realizarse hasta el 19 de noviembre al 3406-506625, recordando que los lugares son limitados.

Una oportunidad ideal para compartir, homenajear a los protagonistas del ascenso y reafirmar, una vez más, la pasión por los colores de Talleres.