Clase abierta de Ritmos en Plaza San Martín por las Fiestas Patronales

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Vanina Francone, profesora de Ritmos del Área de Cultura de la Comuna de María Juana, quien adelantó una propuesta especial en el marco de las Fiestas Patronales.

Este jueves 21 de agosto, a partir de las 15 horas, se realizará una clase abierta de Ritmos en la Plaza San Martín, destinada a todo público, sin distinción de edad ni experiencia previa. La iniciativa busca celebrar el Día de María Juana con música, movimiento y participación comunitaria, invitando a vecinos y vecinas a disfrutar juntos de una jornada saludable y divertida al aire libre.