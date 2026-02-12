Clásico de María Juana: la historia marca una leve ventaja para Atlético

Con la vuelta del clásico de María Juana por la Copa Castellanos, comenzamos a palpitar el esperado cruce entre Club Atlético María Juana y Talleres, con estadísticas aportadas por nuestro colega y amigo Mariano Cipriani, que permiten repasar la rica historia entre ambos.
Historial general
A lo largo del tiempo disputaron 86 partidos oficiales, con una leve ventaja para el “Chupa”:
- 39 triunfos de Atlético María Juana (133 goles)
- 30 victorias de Talleres (101 goles)
- 17 empates
La diferencia global es de +9 partidos a favor de Atlético, que además supera a su clásico rival en el total de goles convertidos.
Cuando Atlético fue local
En los 43 encuentros disputados en cancha de Atlético:
- 23 triunfos del CAMJ (81 goles)
- 11 victorias de Talleres (48 goles)
- 9 empates
Aquí la supremacía del conjunto rojinegro es más marcada.
Cuando Talleres fue local
También con 43 partidos jugados en terreno de Talleres:
- 19 triunfos de Talleres (54 goles)
- 16 victorias de Atlético (54 goles)
- 8 empates
Un dato curioso: ambos equipos marcaron la misma cantidad de goles (54) cuando jugaron en cancha de la “T”.
El antecedente más reciente
El último enfrentamiento fue el 5 de febrero de 2026, por Copa Castellanos, con victoria de Atlético María Juana 1-0 como visitante ante Talleres.
Máximos goleadores del clásico
La historia también tiene nombres propios. Los máximos artilleros del clásico son:
- José “La Chita” Juárez (CAMJ) – 13 goles
- Julio Naz (Talleres) – 13 goles
- Marcelo Peiretti – 13 goles
- Juan Carlos Lovera – 12 goles
- Mariano Lozano – 12 goles
- Miguel Lozano – 11 goles
Con estos números sobre la mesa, el clásico vuelve a escribirse con una rica historia detrás y estadísticas que alimentan la pasión. Atlético llega con una leve ventaja histórica y con el último triunfo en su poder, pero como manda la tradición, en el clásico todo puede pasar.