Clásico de María Juana: la historia marca una leve ventaja para Atlético

Con la vuelta del clásico de María Juana por la Copa Castellanos, comenzamos a palpitar el esperado cruce entre Club Atlético María Juana y Talleres, con estadísticas aportadas por nuestro colega y amigo Mariano Cipriani, que permiten repasar la rica historia entre ambos.

Historial general

A lo largo del tiempo disputaron 86 partidos oficiales, con una leve ventaja para el “Chupa”:

  • 39 triunfos de Atlético María Juana (133 goles)
  • 30 victorias de Talleres (101 goles)
  • 17 empates

La diferencia global es de +9 partidos a favor de Atlético, que además supera a su clásico rival en el total de goles convertidos.

Cuando Atlético fue local

En los 43 encuentros disputados en cancha de Atlético:

  • 23 triunfos del CAMJ (81 goles)
  • 11 victorias de Talleres (48 goles)
  • 9 empates

Aquí la supremacía del conjunto rojinegro es más marcada.

Cuando Talleres fue local

También con 43 partidos jugados en terreno de Talleres:

  • 19 triunfos de Talleres (54 goles)
  • 16 victorias de Atlético (54 goles)
  • 8 empates

Un dato curioso: ambos equipos marcaron la misma cantidad de goles (54) cuando jugaron en cancha de la “T”.

El antecedente más reciente

El último enfrentamiento fue el 5 de febrero de 2026, por Copa Castellanos, con victoria de Atlético María Juana 1-0 como visitante ante Talleres.

Máximos goleadores del clásico

La historia también tiene nombres propios. Los máximos artilleros del clásico son:

  • José “La Chita” Juárez (CAMJ) – 13 goles
  • Julio Naz (Talleres) – 13 goles
  • Marcelo Peiretti – 13 goles
  • Juan Carlos Lovera – 12 goles
  • Mariano Lozano – 12 goles
  • Miguel Lozano – 11 goles

Con estos números sobre la mesa, el clásico vuelve a escribirse con una rica historia detrás y estadísticas que alimentan la pasión. Atlético llega con una leve ventaja histórica y con el último triunfo en su poder, pero como manda la tradición, en el clásico todo puede pasar.

