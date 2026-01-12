Club Atlético Florida presentó su cuerpo técnico para la temporada 2026

El Club Atlético Florida de Plaza Clucellas anunció oficialmente la conformación del cuerpo técnico que estará al frente del fútbol de divisiones mayores durante la temporada 2026, reafirmando su apuesta al proceso, la continuidad y el compromiso de un grupo de trabajo que ya conoce la institución y sus objetivos deportivos.

En Primera División, el director técnico será Daniel Montenegro, mientras que la Reserva estará conducida por Juan Espinoza. La preparación física de ambas categorías estará a cargo de Juan Cruz Montenegro, acompañando el trabajo integral de los planteles a lo largo de la competencia.

El equipo de trabajo se completa con los ayudantes de campo Cristian Henot y Ariel Chávez, este último incorporándose al club en la presente temporada, a quien desde la institución le dieron una especial bienvenida.

Desde el Club Atlético Florida destacaron que la elección del cuerpo técnico responde a la decisión de dar continuidad a un proyecto deportivo, fortaleciendo el sentido de pertenencia y el crecimiento sostenido del fútbol mayor de cara a los desafíos que propone el calendario 2026.