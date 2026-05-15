Club Atlético María Juana comenzó la segunda fase con una gran victoria en Gálvez

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El básquet del Club Atlético María Juana arrancó con el pie derecho la segunda fase del Torneo ACBOS, logrando una importante victoria como visitante frente a Ceci BBC de Gálvez.

En el encuentro correspondiente a la primera fecha de esta nueva etapa del certamen, el elenco mariajuanense se impuso por 90 a 72, mostrando un sólido rendimiento colectivo y una gran efectividad ofensiva.

Los máximos anotadores del conjunto auriazul fueron Lucas Vicario con 23 puntos, Laureano Rassetto con 14 y Segunda Astulfi, quien aportó 13 unidades para el triunfo del equipo.

Desde la institución felicitaron al plantel y al cuerpo técnico por el gran comienzo en esta segunda fase, destacando el compromiso y el trabajo realizado dentro de la cancha.

Ahora, el próximo desafío para Club Atlético María Juana será como local, cuando reciba a San Martín de Pellegrini el miércoles 20 de mayo por una nueva fecha del torneo.

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