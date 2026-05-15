Club Atlético María Juana comenzó la segunda fase con una gran victoria en Gálvez

El básquet del Club Atlético María Juana arrancó con el pie derecho la segunda fase del Torneo ACBOS, logrando una importante victoria como visitante frente a Ceci BBC de Gálvez.

En el encuentro correspondiente a la primera fecha de esta nueva etapa del certamen, el elenco mariajuanense se impuso por 90 a 72, mostrando un sólido rendimiento colectivo y una gran efectividad ofensiva.

Los máximos anotadores del conjunto auriazul fueron Lucas Vicario con 23 puntos, Laureano Rassetto con 14 y Segunda Astulfi, quien aportó 13 unidades para el triunfo del equipo.

Desde la institución felicitaron al plantel y al cuerpo técnico por el gran comienzo en esta segunda fase, destacando el compromiso y el trabajo realizado dentro de la cancha.

Ahora, el próximo desafío para Club Atlético María Juana será como local, cuando reciba a San Martín de Pellegrini el miércoles 20 de mayo por una nueva fecha del torneo.