Colombófilos de María Juana participaron en una competencia nacional

En la mañana de la radio dialogamos con Bocho Galeano, reconocido colombófilo de nuestra localidad, quien compartió detalles de la competencia en la que tomó parte el pasado fin de semana.

La suelta se realizó desde Santa Rosa, La Pampa, en el marco de una carrera nacional que reunió a más de 15.000 palomas mensajeras provenientes de todo el país. Entre los participantes, se destacaron también colombófilos de María Juana, quienes fueron parte de esta exigente prueba que pone de manifiesto la pasión y dedicación por esta disciplina.

Galeano resaltó la magnitud del evento y la importancia de que nuestra comunidad tenga representantes en competencias de esta envergadura, donde el trabajo con las aves refleja tanto esfuerzo como compromiso.