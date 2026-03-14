Comenzaron los talleres 2026 en la Asociación “Un Espacio Para Todos”

La Asociación Civil Un Espacio Para Todos puso en marcha su cronograma de talleres y actividades 2026, con una propuesta pensada para acompañar el desarrollo personal, social y terapéutico de quienes forman parte de la institución en María Juana.

La agenda semanal incluye diferentes espacios de aprendizaje y recreación. Los lunes se realiza el Taller de Cocina y Salud Integral de 15 a 17 horas, coordinado por Silvi y Lourdes. Los martes se desarrolla el espacio de Gimnasia de 16 a 17 horas a cargo de Joaquín y Fabri, mientras que luego continúa el Taller de Vivero de 17 a 18:30, guiado por Malvi y Fabri.

Los miércoles se lleva adelante el Taller de Habilidades Cognitivas y Actividades de la Vida Diaria (AVD) de 14:30 a 16:30, coordinado por Camí y Marina. En tanto, los jueves vuelve a realizarse el Taller de Vivero de 17 a 18:30 con los mismos profesores.

Los viernes se propone un espacio libre para actividades sociales, destinado a la integración, el encuentro y la recreación entre los participantes.

Además, continúan otras propuestas que forman parte del trabajo habitual de la institución, como el taller de panadería, que se desarrolla de martes a viernes por la mañana, y las sesiones de equinoterapia, que se realizan los lunes y viernes por la tarde.

Desde la institución destacaron que el objetivo de estas actividades es seguir brindando espacios de aprendizaje, inclusión y crecimiento, invitando a todos los participantes a asistir con su mochila y muchas ganas de compartir una nueva etapa de talleres.