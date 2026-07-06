Comenzó el Torneo Clausura de Inferiores de la Liga Rafaelina con acción para los clubes de María Juana

Inferiores

Se puso en marcha el Torneo Clausura de Divisiones Inferiores de la Liga Rafaelina de Fútbol y los clubes de María Juana tuvieron un positivo inicio de campeonato, con varios triunfos en las distintas categorías.

Club Atlético María Juana debutó como local frente a Sportivo Santa Clara. En Sexta División, la visita se quedó con la victoria por 3 a 1. La recuperación del conjunto local llegó en Séptima, donde Atlético se impuso por 2 a 0, y continuó en Octava con un sólido triunfo por 3 a 0. En Novena, ambos equipos protagonizaron un entretenido empate 2 a 2.

Por su parte, Talleres de María Juana visitó a Sportivo Libertad de Estación Clucellas. En Sexta División, el equipo mariajuanense comenzó con el pie derecho al vencer por 2 a 0. En Séptima, igualaron 1 a 1, mientras que en Octava el local se quedó con el triunfo por 4 a 0. La jornada se cerró con otra alegría para Talleres, que ganó 1 a 0 en Novena.

De esta manera, quedó inaugurado el Torneo Clausura de las divisiones formativas de la Liga Rafaelina, con una fecha que dejó buenas actuaciones y un saldo positivo para los representantes de María Juana, que ya comenzaron a sumar puntos en la segunda parte de la temporada.

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