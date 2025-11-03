Destacada participación del U15 en el certamen nacional de básquet

El equipo U15 del Club Atlético María Juana participó durante el sábado 1 y domingo 2 de noviembre en el Torneo Nacional de la categoría, organizado por el Club Atlético Unión de Santa Fe, que contó con la presencia de 12 equipos de distintas provincias.

En la fase de grupos, el conjunto dirigido por Joaquín Elgtas tuvo una destacada actuación. En su debut, superó a Red Star de San Lorenzo por 59 a 46, mostrando solidez defensiva y buen juego colectivo. En el segundo encuentro, venció con claridad a Edison de Rosario por 68 a 30, dominando el desarrollo del partido desde el inicio. Finalmente, cerró la etapa clasificatoria con una nueva victoria ante Sarmiento de Villaguay por 53 a 41, resultado que le permitió finalizar primero en su grupo y acceder a las semifinales de la Copa de Oro.

En esa instancia decisiva, el auriazulenfrentó a Unión de Santa Fe “A”, cayendo 40 a 57 en un encuentro de gran intensidad y nivel competitivo.

Con este resultado, el conjunto U15 del Club Atlético María Juana cerró una muy buena participación, ubicándose entre los cuatro mejores equipos del certamen nacional y demostrando el crecimiento sostenido de sus divisiones formativas.