Comenzó la Colonia de Verano del Taller de Adultos Mayores “Nuevo Amanecer” en María Juana

El Taller de Adultos Mayores “Nuevo Amanecer” también se vive a pleno durante el verano. En los últimos días dio inicio la Colonia de Verano, una propuesta impulsada por el Área Social de la Comuna de María Juana, en articulación con el Club Atlético María Juana.

La iniciativa brinda un espacio de encuentro, movimiento y bienestar, pensado especialmente para promover la participación activa, la inclusión y el disfrute de una vida saludable en cada etapa de la vida. A través de distintas actividades recreativas y físicas, los adultos mayores comparten momentos de socialización, fortaleciendo vínculos y construyendo comunidad.

Desde la organización destacaron la importancia de generar este tipo de propuestas que fomentan hábitos saludables y el acompañamiento social, especialmente durante la temporada estival. Además, agradecieron al Club Atlético María Juana por abrir sus puertas y acompañar esta iniciativa, brindando un espacio fundamental para el desarrollo de las actividades.