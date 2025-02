Comienza la 3ra edición de la Copa Departamento Castellanos 2025

Este miércoles 19 de febrero, el fútbol regional vivirá una gran jornada con el inicio de la 3ra edición de la Copa Departamento Castellanos 2025. El evento inaugural se llevará a cabo en el Club Social y Deportivo Bella Italia, donde a partir de las 20:30 hs se realizará el acto protocolar y luego se jugarán los primeros partidos del certamen.

Deportivo Libertad de Sunchales, el último campeón de la Copa Castellanos.

La ceremonia contará con la presencia de autoridades de la Liga Rafaelina de Fútbol, encabezadas por su presidente, Fabián Zbrun, el senador provincial Alcides Calvo, el presidente del club anfitrión y presidente comunal Héctor Perotti, además de invitados especiales y medios de comunicación de Rafaela y la región.

A la misma hora en el campo de juego, la categoría 2013 del Club Social y Deportivo Bella Italia enfrentará a Club Atlético de Rafaela, mientras que a las 21:30 hs, será el turno del duelo de primera división entre ambos equipos, cerrando la primera jornada del torneo.

Un torneo con gran participación

La Copa continuará el jueves 20 de febrero con encuentros como Talleres de María Juana vs. Ben Hur, Defensores de Frontera vs. Deportivo Josefina, La Hidráulica vs. Quilmes, y Tiro Federal de Moisés Ville vs. Sportivo Roca. El viernes 21, se destacan San Martín de Angélica vs. Atlético María Juana, Juventud Unida vs. Deportivo Aldao, Moreno de Lehmann vs. Deportivo Tacural, Independiente San Cristóbal vs. Unión de Sunchales, y Argentino de Humberto vs. Deportivo Ramona.

El senador Alcides Calvo resaltó la importancia del certamen, en el que participarán 39 equipos, destacando que “este torneo se ha consolidado como una propuesta atractiva tanto para las instituciones como para los hinchas. Su formato permite que clubes de gran trayectoria nacional y regional visiten localidades del interior del Departamento, generando momentos únicos en la etapa preparatoria de la temporada liguista”.

Con gran expectativa, la Copa Departamento Castellanos 2025 se pone en marcha, prometiendo jornadas de intensa competencia y pasión por el fútbol en la región.