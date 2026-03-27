Comienza la entrega de semillas Pro Huerta en María Juana

En la mañana de la radio dialogamos con Alejandra Vásquez, integrante del Área Social de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre el inicio de una nueva etapa del programa Pro Huerta, correspondiente a la temporada otoño-invierno 2026.

Desde la Comuna de María Juana informaron que la entrega de semillas comenzará el próximo lunes 30 de marzo, a partir de las 8:30 horas, en el Salón del Punto Violeta. Allí, vecinos y vecinas podrán retirar de manera gratuita kits con semillas para el armado de huertas familiares.

Durante la entrevista, Vásquez destacó la importancia de este programa, que busca fomentar la producción de alimentos saludables, promover prácticas sustentables y acompañar a las familias en el desarrollo de sus propias huertas, ya sea en patios, jardines, macetas o incluso utilizando recipientes reciclados.

Además, remarcó que esta iniciativa no solo contribuye a mejorar la alimentación, sino que también fortalece el vínculo con el ambiente y genera herramientas para la economía del hogar. Desde la comuna invitan a toda la comunidad a sumarse a esta propuesta que año tras año tiene gran participación en la localidad.