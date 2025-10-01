Comienza una nueva fecha del Torneo “Clausura” ACBOS y PreFederal CAB 2025

La Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino de dio a conocer el cronograma de encuentros correspondientes a la tercera fecha de la segunda fase del Torneo “Clausura” y PreFederal 2025 en Primera División.

La actividad comienza esta noche con el choque entre San Paula de Gálvez y San Martín de Carlos Pellegrini. El grueso de la fecha se juge el viernes donde Atlético María Juana visitará a Brown de San Vicente a partir de las 22:00 horas.

Cronograma de juegos completo:

Zona “A”

Miércoles 01/10 – 21:30 hs: Santa Paula vs. San Martín M.S.yB.

Viernes 03/10 – 22:00 hs: C.A. Brown vs. C.A. María Juana.

Zona “B”

Viernes 03/10 – 21:30 hs: Ceci BBC vs. C.A. Trebolense.

Viernes 03/10 – 21:30 hs: C.A. Sastre vs. C.A. San Jorge.

Interzonal

Viernes 03/10 – 21:30 hs: Americano M.yS. vs. Juventud Unida RC.

Tabla de Posiciones: Atllético María Juana 22, Atlético San Jorge 21, Atlético Sastre 20, Brown 17, Americano 16, Juventud Unida y Ceci de Gálvez 15, San Martín y Santa Paula 14, Trebolense 11.