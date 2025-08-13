Se completó la cuarta fecha del Toreno Calusura ACBOS-PreFederal CAB

En la noche del martes 12 de agosto, se disputó el partido pendiente de la 4ª fecha del Torneo “Clausura” de la ACBOS y PreFederal CAB, en Primera División – Primera Fase.

En Carlos Pellegrini, Americano MyS cerró la jornada con un gran triunfo ante Juventud Unida RC por 89-66, mostrando un juego sólido y efectivo de principio a fin.

Con Lucas Fossatti como figura destacada y el aporte clave de “Ova” Thiessoz, el equipo local se hizo fuerte para sumar una victoria que lo impulsa en la tabla. Por la visita, Silvano y Bravo fueron los más destacados.

Con este resultado las posiciones son las siguientes. At. San jorge-At. María Juana-At. Sastre 8, Americano-Ceci 6, San Martín 5, Brown-Trebolense 4, Ju. Unida 3, Santa Paula 2 (le falta competar la fecha 2).

Atlético María Juana buscará el día jueves a partir de las 21:30 horas en Gálvez continuar en la cima de las posiciones cuando enfrente a Santa Paula, ´ltimo campeón.