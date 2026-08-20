Cómo diseñar una casa más eficiente aprovechando el sol, el clima y la orientación

Construir una vivienda eficiente no significa solamente colocar paneles solares o elegir electrodomésticos de bajo consumo. Una casa puede comenzar a ahorrar energía desde el mismo momento en que se decide dónde ubicar cada ambiente, hacia dónde mirarían las ventanas y cómo se protegería del sol, del viento y de la humedad.

Este concepto forma parte de la llamada arquitectura bioclimática, que busca adaptar la construcción a las condiciones climáticas del lugar para conseguir mayor confort interior y reducir la necesidad de calefacción, refrigeración e iluminación artificial. El Gobierno argentino identifica entre sus principales estrategias la orientación, la ganancia y protección solar, la ventilación cruzada, la aislación térmica, la iluminación natural y la elección de materiales.

El sol como aliado

En el hemisferio sur, y particularmente en Argentina, la orientación tiene una enorme importancia.

En regiones templadas y frías, la orientación norte permite aprovechar mejor la radiación solar durante los meses fríos. Por eso, los ambientes de mayor permanencia, como el living, comedor o cocina, pueden beneficiarse de ventanas orientadas hacia el norte.

En invierno, el sol más bajo puede ingresar a través de esas aberturas y aportar calor natural. En verano, ese mismo ingreso debe controlarse mediante aleros, galerías, pérgolas, parasoles o vegetación.

La orientación oeste, en cambio, requiere especial atención. El sol de la tarde puede calentar fuertemente paredes y ventanas justamente cuando las temperaturas exteriores suelen ser más elevadas. Por eso, conviene reducir las grandes superficies vidriadas hacia el oeste o protegerlas adecuadamente.

¿Dónde ubicar cada ambiente?

Una vivienda eficiente también puede pensarse a partir de su uso.

Los ambientes donde las personas permanecen durante más tiempo deberían recibir buena iluminación natural y condiciones de confort.

Por ejemplo:

Hacia el norte: living, comedor, cocina, espacios de reunión o ambientes que se utilicen durante muchas horas.

Hacia el este: dormitorios pueden beneficiarse del sol de la mañana, que además permite comenzar el día con iluminación natural.

Hacia el oeste: conviene prestar atención al sobrecalentamiento y utilizar protecciones solares.

Hacia el sur: pueden ubicarse espacios de servicio, depósitos, baños, lavadero, circulación o ambientes que no requieran tanta ganancia solar.

Esto no significa que exista una única distribución correcta: la orientación ideal depende de la latitud, el clima, los vientos predominantes, el terreno y la forma de vida de quienes habitarán la casa.

Ventilación cruzada: una casa que respira

Otro elemento fundamental es permitir que el aire pueda atravesar la vivienda.

La llamada ventilación cruzada consiste en disponer aberturas en diferentes caras o sectores de la casa para favorecer el movimiento natural del aire.

En lugares cálidos y húmedos puede ser especialmente importante, porque permite evacuar aire caliente y favorecer el confort sin depender exclusivamente del aire acondicionado. El diseño de plantas relativamente angostas y con ventanas enfrentadas favorece esta estrategia.

También es posible incorporar una ventilación selectiva: abrir las ventanas cuando el exterior está más fresco y cerrarlas durante las horas de mayor temperatura.

La humedad también se diseña

Una vivienda eficiente no solamente debe conservar el calor en invierno y mantenerse fresca en verano: también debe controlar la humedad.

Para eso es importante analizar las características del terreno y prever correctamente:

drenajes;

impermeabilización de cimientos;

barreras contra la humedad ascendente;

desagües pluviales;

ventilación de baños y cocinas;

adecuada aislación de paredes y techos;

control de posibles condensaciones.

Una mala resolución de estos aspectos puede terminar generando manchas, hongos, deterioro de materiales y problemas de confort.

Techo y paredes: la piel de la casa

La envolvente de la vivienda funciona como una especie de abrigo.

Una buena aislación térmica en techos, paredes y pisos reduce el intercambio de temperatura entre el interior y el exterior. Las recomendaciones oficiales argentinas destacan la importancia de aislar térmicamente toda la envolvente y señalan que una mayor aislación puede generar beneficios tanto para calefaccionar como para refrigerar.

El techo merece especial atención porque recibe una importante cantidad de radiación solar durante el verano y puede convertirse en una de las principales vías de ganancia de calor.

Ventanas: no siempre más es mejor

Una casa llena de grandes ventanales puede parecer luminosa y moderna, pero más vidrio no necesariamente significa mayor eficiencia.

La superficie, ubicación y orientación de las ventanas deben responder al clima.

En Argentina se recomienda, por ejemplo, utilizar DVH —doble vidriado hermético— cuando sea necesario mejorar el aislamiento de las aberturas. También pueden utilizarse burletes, persianas, postigos y otros sistemas de protección.

Además, la protección solar debería adaptarse a cada orientación: para el norte, las protecciones horizontales pueden ser muy efectivas, mientras que para el este y oeste suelen resultar útiles las protecciones verticales.

Los árboles también pueden formar parte de la arquitectura

La vegetación puede convertirse en una herramienta de diseño.

Un árbol de hoja caduca ubicado estratégicamente puede proporcionar sombra durante el verano y permitir que el sol atraviese sus ramas durante el invierno.

También puede utilizarse vegetación para proteger determinadas paredes de la radiación solar, generar espacios exteriores más frescos y mejorar el microclima alrededor de la vivienda. Las estrategias oficiales de diseño bioclimático incluyen precisamente el uso de vegetación y espacios exteriores como parte del acondicionamiento pasivo.

La casa también debe adaptarse a quienes la habitan

Una vivienda eficiente no es solamente una cuestión de orientación y materiales. También debe responder a cómo vive la familia.

¿A qué hora se levantan?

¿Dónde pasan más tiempo?

¿Trabajan desde casa?

¿Hay niños?

¿Se utiliza mucho el patio?

¿Se cocina durante el día o la noche?

¿Hay habitaciones que permanecen prácticamente vacías?

Responder estas preguntas antes de dibujar los ambientes puede ayudar a diseñar una casa más cómoda y eficiente.

Una casa eficiente empieza antes de colocar el primer ladrillo

La gran ventaja del diseño bioclimático es que muchas de sus estrategias pueden incorporarse sin necesidad de utilizar tecnologías costosas.

Una buena orientación, ventanas correctamente ubicadas, ventilación cruzada, aleros, vegetación, aislación térmica y materiales adecuados pueden reducir considerablemente la necesidad de utilizar sistemas mecánicos de calefacción y refrigeración.

Experiencias desarrolladas por el INTA demostraron, por ejemplo, que edificios diseñados para aprovechar la climatización natural y la radiación solar pueden lograr reducciones importantes en el consumo energético. En uno de sus proyectos en La Pampa se registró hasta un 50 % menos de consumo de gas natural gracias a estrategias bioclimáticas.

En definitiva, la casa más eficiente no es necesariamente la que tiene más tecnología, sino aquella que fue pensada de acuerdo con el lugar donde está construida.

En el hemisferio sur, mirar al sol, conocer los vientos, controlar la humedad, elegir correctamente los materiales y distribuir inteligentemente los ambientes puede hacer que una vivienda sea más confortable durante todo el año y necesite menos energía para funcionar.