Cómo influyen las emociones en el sistema digestivo: del estrés a la acidez y la mala digestión

El sistema digestivo no solo responde a lo que comemos, sino también a lo que sentimos. Diversos estudios médicos y científicos coinciden en que las emociones tienen un impacto directo sobre el funcionamiento del aparato digestivo, pudiendo provocar desde acidez estomacal hasta digestiones lentas y sensación de “comida pesada”.

Esta relación se explica a través del eje intestino-cerebro, una compleja red de comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico —conocido como “el segundo cerebro”— que regula funciones digestivas como la secreción de ácidos, enzimas y los movimientos intestinales.

Estrés, ansiedad y acidez estomacal

Cuando una persona atraviesa situaciones de estrés, ansiedad o angustia, el organismo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina. Estas sustancias alteran la producción de ácido gástrico y reducen el flujo sanguíneo hacia el sistema digestivo, lo que puede generar ardor, reflujo gastroesofágico y dolor epigástrico.

Especialistas en gastroenterología señalan que el estrés sostenido puede agravar patologías como la gastritis, el síndrome de intestino irritable y la dispepsia funcional, aun sin que exista una lesión orgánica visible.

Emociones intensas y digestiones lentas

Las emociones negativas intensas —como el enojo, la tristeza o la preocupación constante— pueden inhibir el movimiento normal del estómago y los intestinos. Esto provoca que los alimentos permanezcan más tiempo en el estómago, generando sensación de pesadez, hinchazón, náuseas y digestiones incompletas, incluso tras ingerir comidas habituales.

Desde la medicina se explica que, en estados emocionales alterados, el cuerpo entra en “modo alerta” y prioriza funciones vitales, relegando la digestión, que deja de ser una prioridad biológica inmediata.

El rol del nervio vago y la microbiota intestinal

El nervio vago cumple un papel clave en la regulación digestiva. Su correcto funcionamiento favorece una digestión eficiente y una adecuada respuesta inflamatoria. Las emociones positivas y los estados de calma activan este nervio, mejorando el tránsito intestinal y la absorción de nutrientes.

Además, investigaciones recientes destacan la influencia de la microbiota intestinal, que también se ve afectada por el estrés emocional. Un desequilibrio en esta flora puede intensificar síntomas digestivos y retroalimentar el malestar emocional.

Salud emocional, clave para una buena digestión

Los profesionales de la salud coinciden en que cuidar el bienestar emocional es tan importante como una alimentación equilibrada. Técnicas como la respiración consciente, la actividad física regular, el descanso adecuado y la gestión del estrés pueden contribuir significativamente a mejorar la salud digestiva.

De este modo, la ciencia confirma que las emociones no se “sienten” solo en la mente, sino también en el estómago y el intestino, evidenciando una conexión profunda entre el equilibrio emocional y el buen funcionamiento del sistema digestivo.