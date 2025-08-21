“Compartiendo Pasiones”: una caminata que inaugurará el Circuito Deportivo del Museo a Cielo Abierto en el marco de las Patronales

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Mónica Galván, impulsora de la caminata “Compartiendo Pasiones”, una propuesta que combina actividad física, historia y cultura local en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana.

La caminata tendrá como punto de partida la Plaza San Martín y estará guiada por el grupo “Talón con Ruedas” del Centro de Jubilados y Pensionados. El recorrido incluirá paradas en la Asociación Colombófila, el Circuito Atilio Serre, Club Águila Blanca, Club Atlético María Juana, Club Atlético Talleres y el Paseo Boero, donde en cada institución se inaugurará un tótem del Museo a Cielo Abierto, sumando un nuevo espacio de identidad y memoria colectiva para la comunidad.

Con esta iniciativa, se busca no solo promover la actividad física y el encuentro intergeneracional, sino también revalorizar el patrimonio y la historia local, compartiendo pasiones que forman parte de la vida de María Juana.