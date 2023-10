Con una tasa mensual del 11%, crecen las cuentas que optan por renovar el plazo fijo

Según los últimos datos del Banco Central de la República Argentina, los plazos fijos del sector privado cayeron 3,7% en valores nominales en lo que va de octubre y 2% en los últimos 30 días. La renovación cae después de las elecciones y sobre todo después de las PASO donde hubo devaluación.

Desde allí, el stock de plazos fijos perdió cerca de $450.000 millones, un 4,5% del total, según una estimación de Martín Polo, jefe de Estrategia en Cohen que explicó que: “El ahorrista tiene preferencia por la liquidez. Gran parte de esos fondos pasaron a cuentas remuneradas o a cuentas a la vista. Al menos por ahora, no hay una fuga de depósitos del sistema sino una recomposición para tener mayor liquidez”.

Y, además, Polo expresó que: “Un fenómeno similar se ve en los fondos comunes de inversión, hay un desarme de posiciones, caen los fondos T+1 y parte de eso se corre hacia los fondos de money market, los que se pueden rescatar en el día. Los fondos dollar linked tuvieron un aumento fuerte. Si se suman plazos fijos y FCI se ve la preferencia por tener liquidez o bien por posicionarse en instrumentos que ajustan por el tipo de cambio oficial, obviamente ante la expectativa de una devaluación que aumentó mucho en las últimas semanas”.

Ante la corrida cambiaria, que hizo subir todas las variantes del dólar, no se verificó una corrida bancaria, que implica pérdida de depósitos. “Es claro que no se producen las renovaciones de los plazos fijos, pero en términos netos los pesos quedan dentro del sistema. Está cayendo la iliquidez y subiendo la liquidez. En términos agregados, no hay ‘corrida bancaria’”, explicó el economista Salvador Vitelli quien, además, expresó que, en términos reales, en los últimos dos meses los plazos fijos cayeron un 17% mientras el saldo en caja de ahorro creció 30% y en cuentas corrientes 20%.

No obstante, algunos bancos mostraron cautela con este escenario, no tanto por lo que pasó sino por lo que pueda venir. Y Advirtieron que muchas entidades están tratando de no captar plazos fijos mayoristas, superiores a los $20 millones, por parte de las grandes empresas porque no quieren seguir agrandando su stock de Leliq, que es donde se calzan esos depósitos. Por eso muchos bancos tratan de desviar esos depósitos de grandes clientes a bancos públicos o de empujarlos hacia fondos comunes de inversión. No hacia los de money market, que también se transforman en plazos fijos, sino a otras opciones.

Con respecto a los depósitos en dólares, en las entidades aseguran que se aceleró cierto “goteo” en las últimas semanas pero que esa salida está dentro de lo esperable para la incertidumbre electoral.

Por otra parte, hoy entra en marcha la nueva tasa de interés para tratar de convencer a los ahorristas de que renueven sus plazos fijos a 30 días. Con la última suba que dispuso el Banco Central, la tasa se ubicó en el 11% mensual, algo más cerca de los últimos dos datos mensuales de inflación que superaron el 12%.

Otro dato que se sumó al escenario de los depósitos fue aportado por las billeteras virtuales y sus cuentas remuneradas, que pagan cada día intereses cercanos al 100% anual, frente a las cuentas bancarias que no pagan nada.

Un informe de la Cámara Argentina Fintech detalla cómo creció la tendencia de dejar los pesos rindiendo intereses en Mercado Pago, Ualá u otras fintech. “Los saldos invertidos en Fondos Comunes de Inversión a través de las cuentas que proveen empresas fintech alcanzaron los $438.700 millones en julio, según datos del Banco Central”, señaló la entidad.

Hay 12,8 millones de cuentas de inversión abiertas en la Argentina, de las cuales 4 millones se crearon en los primeros siete meses de este año. El informe de las fintech compara cómo evolucionaron las cuentas remuneradas y los plazos fijos tradicionales a lo largo de este año: entre enero y julio de 2023, el dinero invertido en FCI vía billeteras creció 183%, mientras los plazos fijos subieron un 48%.

El informe concluye que “dado el contexto inflacionario, la mejor manera de tomar dimensión es descontando el efecto del aumento general de precios, que acumuló un 51,16% entre enero y julio, según el Indec. De allí se desprende que la inversión real en cuentas remuneradas a través de las fintech creció 87,5% en ese lapso, mientras que los plazos fijos cayeron 1,8% en términos reales”.