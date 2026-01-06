Ya están en funcionamiento los radares en los accesos a la ciudad de El Trébol

Los radares de control de velocidad en la ciudad de El Trébol ya se encuentran plenamente en funcionamiento, una información clave tanto para los vecinos como para quienes transitan habitualmente por la región. La medida fue puesta en marcha por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el corredor de la Ruta Provincial N° 13.

Ante esta situación, desde la Municipalidad de El Trébol se emitió un comunicado solicitando a los conductores respetar las normas de tránsito vigentes y las velocidades permitidas, con el objetivo de evitar infracciones y, principalmente, prevenir siniestros viales.

Los dispositivos están ubicados en distintos accesos a la ciudad, especialmente en los sectores norte y sur, zonas de alto tránsito tanto para vecinos como para conductores de localidades cercanas. En total, se instalaron tres radares, de los cuales dos ya se encuentran operativos, uno en el acceso norte y otro en el acceso sur.

Desde el municipio recordaron que la cartelería informativa se encuentra colocada desde hace aproximadamente un año, período durante el cual se desarrolló una etapa de concientización y aviso previo. A partir de ahora, con la activación efectiva de los equipos, los controles son plenamente válidos.

Según la información oficial, los radares comenzaron a funcionar este lunes 5 de enero de 2026, reforzando así los controles viales y apuntando a mejorar la seguridad y prevenir accidentes en El Trébol y en todo el corredor de la Ruta Provincial 13.