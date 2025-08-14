Copa País: Liga Rafaelina cayó en la primera final ante Liga Cañadense

La Liga Rafaelina de Fútbol no pudo en el primer capítulo de la final provincial de la Copa País 2025, al caer 2-0 como visitante frente a la Liga Cañadense, en el partido disputado este miércoles por la noche.

Los goles para el conjunto local fueron obra de Ulises Arévalo y Gianfranco Mengarelli, que aprovecharon sus oportunidades para marcar la diferencia en el marcador y dejar la serie a su favor.

El equipo dirigido por Juan Senn formó con: Mirko Zanoni; Franco Villalba, Matías Ferlini, Emanuel Querini y Martín Correa; Federico Dunky, Thiago Allassia, Santino Faudone y David Ramírez; Valentín Milanese y Santino Gaido.

La revancha se jugará el próximo miércoles en Rafaela, con sede y horario a confirmar, donde la Liga Rafaelina buscará revertir el resultado y quedarse con el título.

