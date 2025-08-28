Copa Santa Fe: Centenario dejó afuera a Newell’s y ahora va por 9 de Julio en las semifinales

El sueño de Centenario de SanJosé de la Esquina sigue más vivo que nunca. El “Aurinegro” se impuso 2-0 frente a Newell’s Old Boys de Rosario y avanzó a las semifinales de la Copa Santa Fe. El rival en esa instancia será 9 de Julio de Rafaela.

Con un planteo sólido, carácter en cada pelota y la convicción de un equipo que se sabe protagonista, Centenario logró doblegar a uno de los gigantes de la provincia y regaló una alegría inolvidable a su gente.

Ahora, el conjunto de San José de la Esquina tendrá un nuevo desafío: enfrentar al siempre duro “León” rafaelino en la próxima instancia, donde buscará seguir escribiendo páginas doradas en su historia deportiva.

Además, Atlético de Rafaela recibió en su estadio a Unión de Santa Fe. El encuentro terminó 1 a 1 en tiempo reglamentario, con goles de Derlis Aquino (de penal) para La Crema y Mateo Aimar para Los Tatengues. En la definición desde los doce pasos, fue la visita la que terminó festejando: Unión se quedó con la clasificación al imponerse 5-4 en los penales.