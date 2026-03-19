Crean un registro para garantizar la cobertura médica de monotributistas

La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la creación de un registro especial destinado a asegurar la continuidad de la atención médica de los trabajadores monotributistas afectados por la baja de obras sociales o empresas de medicina prepaga. La medida fue establecida a través de la Resolución 492/2026, publicada este 19 de marzo en el Boletín Oficial.

El nuevo esquema incorpora una sección específica dentro del Registro de Agentes de Salud, en la que podrán inscribirse aquellas entidades que estén en condiciones de recibir afiliados provenientes de obras sociales dadas de baja. La iniciativa busca evitar interrupciones en la cobertura médica y garantizar que los trabajadores autónomos mantengan el acceso a los servicios de salud.

Según se detalló, la inscripción en este registro será voluntaria y estará limitada a agentes del seguro de salud que se encuentren activos, debidamente registrados y que no atraviesen situaciones de crisis. De esta manera, se busca asegurar que las entidades receptoras cuenten con la capacidad operativa necesaria para brindar prestaciones adecuadas.

Además, el sistema prevé que, ante la baja de una obra social, los monotributistas sean reasignados automáticamente en función de criterios establecidos por la normativa vigente, lo que permitirá una distribución equitativa y ordenada de los afiliados, evitando demoras o vacíos en la cobertura.

La resolución también incorpora mecanismos de control y herramientas informáticas que permitirán monitorear el funcionamiento del registro y garantizar la transparencia del sistema. En este sentido, se apunta a mejorar la eficiencia en la gestión y brindar mayor seguridad a los usuarios.

Desde el organismo nacional señalaron que esta medida responde a las dificultades que existían hasta el momento para reubicar afiliados en casos de incumplimiento o cierre de entidades. Con este nuevo registro, se busca asegurar que ningún monotributista quede sin atención médica.

En paralelo, se destacó que la iniciativa también promueve una mayor competencia entre las obras sociales, incentivando la mejora en la calidad de las prestaciones y ampliando las opciones disponibles para los usuarios dentro del sistema de salud argentino.