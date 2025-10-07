Criado Moto Repuestos inaugura un nuevo y moderno local en María Juana

En la mañana de Comunicándonos, recibimos a Luciano Criado, propietario de Criado Moto Repuestos, quien anunció con entusiasmo la apertura de un nuevo local comercial en María Juana. El espacio, más amplio y cómodo, fue diseñado para ofrecer una mejor atención a los clientes y acompañar el crecimiento sostenido del negocio.

Luciano destacó que esta nueva etapa llega con importantes novedades: venta de motos financiadas a sola firma, una oportunidad accesible para quienes sueñan con su vehículo propio, y la incorporación del service oficial Honda, lo que convierte al comercio en un referente regional en mantenimiento y repuestos de calidad.

Durante la entrevista, contó cómo el gusto por las motos y la pasión por el mundo motor sobre dos ruedas siguen creciendo en la localidad y la zona. “Empezamos con mucho esfuerzo y hoy ver cómo el negocio se expande y cómo más personas se suman a este estilo de vida es una gran satisfacción”, expresó.

Con esta apertura, Criado Moto Repuestos reafirma su compromiso con la comunidad, ofreciendo servicio, calidad y atención personalizada en su nuevo espacio pensado para todos los amantes de las motos.

