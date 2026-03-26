“Horacio Musical” se presentará en Eustolia con un gran almuerzo show

La localidad de Eustolia se prepara para vivir una jornada especial con música y encuentro, ya que el próximo 12 de abril se llevará a cabo un almuerzo show con la presentación de “Horacio Musical”.

El evento tendrá lugar en el marco de un almuerzo organizado por el Club Juventud Unida, convocando a vecinos y visitantes a compartir un momento de camaradería y entretenimiento.

El menú estará compuesto por salame, pulpetín, ensalada, postre y trasnoche, mientras que desde la organización informaron que no se incluye bebida y se solicita a los asistentes llevar sus propios cubiertos.

En cuanto a los valores, las tarjetas tendrán un costo de 30.000 pesos para mayores, 20.000 pesos para menores y 15.000 pesos para el menú infantil.

Las reservas ya se encuentran disponibles y pueden realizarse a través de los teléfonos informados por la organización. Se espera una gran convocatoria para disfrutar de una propuesta que combina gastronomía y música en vivo, en un ambiente familiar y festivo.