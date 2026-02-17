Da Costa gana por primera vez con Jaguar en la Fórmula E en el E-Prix de Yeda

Antonio Felix da Costa y Jaguar TCS Racing ejecutaron a la perfección su estrategia de carrera para avanzar hacia la victoria en la Ronda 5 del E-Prix de Yeda 2026. Sebastien Buemi y el vigente campeón Oliver Rowland completaron el podio.

Da Costa fue el primero del grupo de cabeza en lanzarse por ambos boosts obligatorios de ATTACK MODE de 50 kW y tracción total, y los aprovechó para abrir hueco sobre sus perseguidores durante la segunda ronda de activaciones, suficiente para mantener la ventaja y asegurar la victoria con 2.5 segundos de margen en la bandera a cuadros. Fue la sexta victoria para Jaguar en las últimas nueve carreras y la primera de da Costa con el equipo, además de su primera desde Portland 2024.

Varios pilotos se turnaron en el liderato en una carrera crítica en términos de energía, con Buemi siendo uno de ellos; el suizo finalmente terminó segundo, utilizando un solapamiento de ATTACK MODE para superar a Rowland, que también había liderado en los compases iniciales.

El piloto de Mahindra Edoardo Mortara fue otro que llegó a estar al frente al inicio de la carrera, pero tuvo que conformarse con la cuarta posición tras haber conseguido poles consecutivas, otro sólido botín de puntos, aunque el equipo siente que había más para conseguir este fin de semana.

Dan Ticktum superó por poco a su compañero de equipo Pepe Martí para ser quinto, con el británico defendiendo con firmeza a falta de una vuelta mientras Martí buscaba más. Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) lo siguió en séptima posición, mientras que el ganador de la Ronda 4, Pascal Wehrlein (Porsche), solo pudo ser octavo esta vez, por delante de Jean-Eric Vergne, de Citroen, y el piloto de DS Penske Taylor Barnard.

Wehrlein lidera la clasificación de pilotos con seis puntos de ventaja sobre Mortara, 68 a 62, con Rowland en 49. Porsche suma 113 puntos frente a los 86 de Jaguar en la tabla de equipos y 143 a 124 en el Campeonato del Mundo de Constructores.

El campeonato se dirige a Madrid el 21 de marzo para la Ronda 6 del Campeonato del Mundo ABB FIA de Fórmula E 2025/26.

Así ocurrió se desarrolló la carrera…

Mortara lideró desde la pole con Dennis y da Costa rodando en paralelo en el primer sector, con el británico capaz de mantener la segunda posición. En la curva 13, Dennis obligó a Mortara a defenderse y Rowland se coló por el interior del Mahindra en el proceso, tomando el liderato de la carrera para el vigente campeón.

Buemi tomó el liderato en la vuelta 4, con un movimiento desde la cuarta posición por el exterior de Rowland en la horquilla, con los seis primeros reordenándose mientras los pilotos buscaban cuidar la energía. El suizo lideraba por delante de da Costa, Rowland, Dennis, Mortara, Vergne, Ticktum, Wehrlein, Maloney y Martí.

En la vuelta 5, Buemi cedió el liderato de nuevo a Rowland, con da Costa superando también al piloto de Envision.

Para la vuelta 8, Rowland estaba ralentizando el pelotón unos cinco segundos por vuelta respecto al ritmo que Buemi había marcado previamente en cabeza. El suizo intercambió posiciones brevemente con Rowland, pero el piloto de Nissan recuperó la primera posición en la horquilla una vuelta después antes de que da Costa volviera a pasar al liderato en la vuelta 10.

La vuelta 11 vio a di Grassi convertirse en el primero en activar el primero de los dos boosts obligatorios de ATTACK MODE de 50 kW y tracción total, mientras Mortara tomaba la primera posición, que cambiaba constantemente a medida que los pilotos equilibraban posición en pista y energía.

Rowland activó el ATTACK MODE en la vuelta 16, con el liderato cambiando de manos de forma regular: Buemi estaba ahora al frente con Mortara, da Costa y di Grassi detrás. El piloto británico lo utilizó para abrirse paso entre los seis primeros y recuperar la posición principal y la P1 con 12 vueltas por disputar.

Da Costa atravesó la zona de activación para su boost de 50 kW una vuelta más tarde y se lanzó a perseguir a Rowland tras superar a Buemi por la P2. Superó al Nissan en la frenada hacia la horquilla en la vuelta 20, con un minuto de ATTACK restante. Luego, una oleada de pilotos hizo lo propio: la Ronda 4 ya había demostrado que un ATTACK MODE tardío sería la estrategia a seguir aquí.

Ticktum adelantó entonces a Rowland con el CUPRA KIRO haciendo un uso experto del ATTACK, aunque aún estaba a 2.5 segundos de da Costa, que había abierto hueco mientras la batalla se intensificaba detrás.

Rowland fue el primero en activar su segundo ATTACK MODE a medida que se consumían las vueltas. Buemi y Mortara le siguieron, cayendo a la cuarta y quinta posición detrás del piloto de Nissan, que perseguía a Ticktum y a da Costa, mientras el portugués conseguía pasar por la zona de activación manteniendo el liderato.

Da Costa lideraba por delante de Ticktum, Rowland, Buemi, Mortara, Marti, Rowland, Wehrlein, Martí, Evans, Vergne y di Grassi con cuatro vueltas por disputarse.

Rowland logró aprovechar un solapamiento de ATTACK MODE para arrebatarle el segundo lugar a Ticktum, con Buemi adelantando también al piloto de CUPRA KIRO antes de superar a Rowland más tarde en esa misma vuelta.

Da Costa se había escapado, liderando al pelotón hasta la meta con unos 3.5 segundos de ventaja. Buemi contuvo a Rowland por la segunda posición, mientras que Mortara, Ticktum y Martí completaron los seis primeros.